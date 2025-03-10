الامارات | «أبوظبي لسيدات الكرة» يحقق الفوز العاشر توالياً في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة، أول من أمس، فوزه العاشر في دوري السيدات، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم، بإشراف لجنة كرة القدم النسائية، إذ تغلب بملعبه في أبوظبي على وصيفه فريق أمباير بنتيجة 4-0، ليرفع بذلك رصيده إلى 30 نقطة من دون هزيمة أو تعادل.

وأكد الجهاز الفني للفريق، بقيادة سارة حسنين، أن المباراة وكل مباريات الدوري الأخيرة، تأتي ضمن استعدادات الفريق لمواجهة فريق هوشي منه سيتي الفيتنامي، يوم 22 مارس الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.