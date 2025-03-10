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الامارات | ريال مدريد يعزي برشلونة في وفاة طبيب النادي

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برشلونة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | ريال مدريد يعزي برشلونة في وفاة طبيب النادي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص ريال مدريد، وأندية عدة، على تقديم التعازي لبرشلونة في وفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو غارسيا.

وأعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي، وفاة طبيبه قبل انطلاق مباراة أوساسونا، أول من أمس، في ، مؤكداً تأجيل اللقاء إلى أجل غير مسمى.

وتفاعل ريال مدريد مع الخبر، وأصدر بياناً نعى خلاله وفاة طبيب برشلونة، كما أعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه في الفريق وبرشلونة، وأعلن نادي أتلتيكو مدريد حزنه لفقدان الدكتور كارليس مينارو، كما تقدّم نادي أوساسونا بالتعازي ورسالة دعم قوية إلى جميع طاقم عمل نادي برشلونة، وكذلك إلى جماهيره.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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