شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه هليوبوليس والزمالك يلتقى الجزيرة فى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم أولى جولات مباريات الإياب بالدور الأول من بطولة دورى سوبر السلة رجال، والتى تستمر حتى 30 مارس الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى الاهلى مع هليوبوليس، الزمالك مع الجزيرة، كما يلتقى الاتحاد السكندرى مع المصرية للاتصالات، وسبورتنج مع طلائع الجيش.

كان الأهلى قد خسر آخر جولتين أمام سبورتنج والاتحاد السكندرى.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدورى حتى الآن برصيد 13 نقطة، ويليه الاتحاد السكندرى برصيد 12 نقطة، ثم الأهلى بنفس الرصيد ثم سبورتنج برصيد 11 نقطة.