شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يعيد محمد نصر لدفاع الإسماعيلى أمام الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استقر تامر مصطفى المدير الفنى فريق الإسماعيلى، على إعادة محمد نصر لتشكيل الدراويش أمام طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

وغاب محمد نصر عن الإسماعيلى فى آخر مباريات الدور الأول أمام زد فى المباراة التى انتهت بالتعادل 2 /2، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدورى.

ويعيد تامر مصطفى المدافع محمد نصر لخط دفاع الدراويش، خاصة فى ظل غياب محمد عمار لحصوله على الإنذار الثالث أمام زد وسيغيب عن مواجهة الطلائع، فبالتالى سيعوضه محمد نصر.

ويغيب الثلاثى عماد حمدى ومحمد عمار وحاتم سكر عن الفريق أمام طلائع الجيش، بعد حصولهم على الإنذار الثالث أمام زد فى المباراة التى انتهت بالتعادل 2 /2، لذلك تم إيقافهم عن مباراة طلائع الجيش.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من الدور الثانى للمسابقة.

ويدخل الإسماعيلى الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة.