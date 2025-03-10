شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 10 مارس 2025 01:30 ص
يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الاثنين، في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك بقمة الدوري المصري.
ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.
مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.
ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.
وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.القناة الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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