شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وائل رياض بعد وداع تصفيات أمم أفريقيا: تجربة مفيدة رغم الخسارة أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أعرب وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، عن تقديره للاعبي الفريق رغم الخسارة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب، والتي أطاحت بالمنتخب من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين.

‎وقال رياض، في تصريحات لقناة أون سبورت، إن المشاركة في التصفيات كانت ضرورية حتى لا تتعرض مصر لعقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مشيرًا إلى أن التجربة كانت فرصة جيدة لاختبار مجموعة من اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب لأول مرة.

‎وكان رياض قد قال في تصريحاته عقب المباراة: "قدمنا مباراة الذهاب بشكل جيد، لكن لم يحالفنا التوفيق في العودة.. واجهنا منتخبًا قويًا يضم لاعبين من فرق كبيرة في جنوب إفريقيا، وهذه التجربة ستساهم في تطوير اللاعبين".

وأضاف: "رغم خوضنا ثلاث تدريبات فقط قبل اللقاء، إلا أن اللاعبين اجتهدوا وقدموا ما لديهم، وأشكرهم على التزامهم".

‎وتمنى المدير الفني استمرار منتخب المحليين في المستقبل، مشددًا على أهمية أن يكون دوري المحترفين هو القوام الأساسي لهذا الفريق للاستفادة من عناصر تمتلك خبرات أقوى في المنافسات القارية.