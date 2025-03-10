شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بلجنة تخطيط الزمالك: عندما ننتهى من تجديد عقود اللاعبين سنعلن للجميع والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بلجنة التخطيط بنادى الزمالك، أن اللجنة تعمل على ملف تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو، وعبد الله السعيد، وعمر جابر، والمثلوثى.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن موقف زيزو من التجديد، إنه فور الانتهاء من ملف تجديد أى لاعب سيتم الإعلان عن ذلك للجميع.

وحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، على التحدث مع زيزو لاعب الفريق، حول ضرورة التركيز داخل الملعب فقط، وعدم الانشغال بملف تجديد تعاقده أو الرحيل عن القلعة البيضاء.

جاء حديث الجهاز الفني مع زيزو في ظل الأنباء الكثيرة التي ترددت فى الساعات الماضية حول مفاوضات من جانب أندية مصرية مع اللاعب، لينتقل إليها مجانًا مع بداية الموسم المقبل، في ظل انتهاء عقده مع الزمالك.

وشدد الجهاز الفني على زيزو ضرورة التركيز وإظهار مستواه الطبيعى خلال المباريات، والرد على كافة المشككين.