شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد ناصر منسى من قائمة الزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 11:59 م

قرر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك استبعاد ناصر منسي من قائمة الفريق في مباراة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وفضّل بيسيرو استبعاد اللاعب من قائمة الزمالك بسبب الإصابة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.