شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حساب مصطفى شلبى بعد حذف صورته واسم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مصطفى شلبي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بحذف صورته الشخصية من حسابه الرسمي على إنستجرام، وقام باستبدالها بصورة سوداء، عقب معاقبته من قِبَل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو بالاستبعاد من مواجهة الأهلي، وتغريمه ماديا.

كما قام مصطفى شلبي بحذف اسم نادي الزمالك من حسابه، بعد أن كان يذكر به أنه لاعب بنادي الزمالك، وهو ما رفض مصدر بالنادي التعليق عليه في الوقت الحالي.

وكان مصدر بنادي الزمالك قد كشف عن كواليس العقوبة التي وقعت على مصطفى شلبي، موضحاً أن هناك جلسة جمعت بين البرتغالي جوزيه بيسيرو وعبد الواحد السيد مدير الكرة، عقب مباراة الزمالك التي كانت أمام مودرن سبورت في كأس مصر، وتم الاتفاق فيها على توقيع عقوبة مالية كبيرة على مصطفى شلبي بقرار من عبد الواحد السيد كإجراء إداري تأديبي.

وأردف المصدر، أنه فيما يرجع قرار استبعاده الفني من المباراة المقبلة أمام الأهلي فى مسابقة الدوري لبيسيرو الذي يرى أنه قرار انضباطي بحت ناتج عن ما حدث منه المباراة الماضية باعتراضه على التبديل بين الشوطين في مباراة مودرن سبورت.

ورفض مصدر من نادي الزمالك التعليق على ما قام به مصطفى شلبي من حذف جملة لاعبا بنادي الزمالك وتبديل صورته الشخصية على "إنستجرام" بصورة سوداء، مؤكدًا أن هناك تركيزًا في مباراة القمة ولا تفكير في شىء آخر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.