شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: زيزو أنهى اتفاقه مع العين الإماراتى ولم يوقع للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك أنهى اتفاقه مع نادي العين الإماراتي للرحيل له آخر الموسم الجاري.

وأضاف الغندور، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مسئولي العين الإماراتي اتفقوا مع زيزو على كافة الأمور والتفاصيل المالية.. موضحاً في ذات الوقت أن اللاعب لم يوقع العقود بشكل رسمي حتى الآن.

وأكد الغندور أن زيزو لاعب كبير ومن الطبيعي تلقيه عروضاً مغرية.

وكشف الغندور حقيقة توقيع زيزو للأهلي، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة، رغم أن اللاعب يعد هدفاً للأهلي، خاصة أن عقده ينتهي آخر الموسم.

واختتم: "قبل القمة الماضية خرج خبر أن الأهلي يريد بنتايج ونفس الأمر يتكرر مع زيزو، وهل ممكن اللاعب يحصل على رجل المباراة ويتألق في القمة المقبلة مثلما حدث مع بنتايج".