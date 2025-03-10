شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب غياب دولا عن قمة الكرة الطائرة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 11:43 م

كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "رجال" عن سبب غياب محمد عادل دولا لاعب القلعة البيضاء، عن مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر.

وأكد أحمد سعودي طبيب الزمالك، أن "دولا" تعرض لإصابة عضلية خلال عمليات الإحماء قبل بداية مواجهة الأهلي، وفضّل الجهاز الفني بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي استبعاده من اللقاء، ودخول ياسين أبو الحسن بدلاً منه خوفاً من تفاقم إصابته.

وأوضح طبيب الزمالك، أن "دولا" سيخضع لأشعة خلال الساعات القادمة، من أجل تحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "رجال" لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء، على صالة القلعة البيضاء، ضمن منافسات دور الـ8 لكأس مصر.