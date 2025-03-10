شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحفز لاعبيه بمكافأة خاصة للفوز على الزمالك بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

حرص مسئولو النادي الأهلي على تحفيز اللاعبين قبل مباراة الزمالك بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، من خلال رصد مكافآت مالية خاصة لرفع حماس اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز على الزمالك ومواصلة المنافسة على تحقيق درع الدوري للموسم الحالي.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تحفيز اللاعبين قبل مباراة القمة من أجل تخطي الزمالك والتمسك بحلم المنافسة على الاحتفاظ بدرع الدوري للمرة الثالثة على التوالي ورقم 45 في تاريخه.

على جانب آخر، حصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع فى مباراة الهلال السوداني ، المُقرر لها 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطلب الأهلي الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الهلال السوداني، قبل أن تأتي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع للمباراة المرتقبة، لكن إدارة الأهلي ترغب فى زيادة العدد إلى 50 ألف مُشجع، وهناك مفاوضات ومحاولات جارية حالياً مع الجهات المعنية لزيادة الحضور الجماهيري من 30 إلى 50 ألف مُشجع.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال السودانى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جدد رفضه بخصوص طلب الفريق باعتماد ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ملعباً افتراضياً لمباراة العودة أمام الأهلي فى دور الثمانية لمنافسات دوري أبطال أفريقيا، ليتأكد إقامة اللقاء المقرر له أحد يومي 8 أو 9 أبريل المقبل فى ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلعب الفائز منهما مع الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.