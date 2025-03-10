شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس معاقبة مصطفى شلبى فى الزمالك ماليا وفنيا قبل لقاء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي الزمالك عن كواليس العقوبة التي وُقّعت على مصطفى شلبي لاعب الفريق الكروي الأول، بعد الاعتراض على استبداله في مواجهة مودرن سبورت بكأس مصر.

وأشار المصدر إلى أن هناك جلسة جمعت بين البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة، عقب مباراة الزمالك التي كانت أمام مودرن سبورت في كأس مصر، وتم الاتفاق فيها على توقيع عقوبة مالية كبيرة على مصطفى شلبي بقرار من عبد الواحد السيد كإجراء إداري تأديبي.

وأوضح المصدر، أن قرار استبعاد شلبي الفني من المباراة المقبلة أمام الأهلي فى مسابقة الدوري يرجع لبيسيرو الذي يرى أنه قرار انضباطي بحت ناتج عن ما حدث منه المباراة الماضية باعتراضه على التبديل بين الشوطين في مباراة مودرن سبورت.

ورفض مصدر من نادي الزمالك التعليق على ما قام به مصطفى شلبي من حذف جملة "لاعبا بنادي الزمالك" وتبديل صورته الشخصية على "انستجرام" بصورة سوداء، مؤكدًا أن هناك تركيزًا في مباراة القمة ولا تفكير في شىء آخر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.