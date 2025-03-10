مصر تودع تصفيات أمم افريقيا للمحليين بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا 3 /1

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القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر للمحليين تصفيات أمم أفريقيا بعد الهزيمة 1 / 3 أمام منتخب جنوب أفريقيا في لقاء الإياب الذى أقيم باستاد هيئة قناة السويس في إياب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين.

تقدم جنوب أفريقيا عن طريق يانديسا مفولوزي ونيو مايما ولوثر سينج في الدقائق 15، 26 و50، وأحرز هدف منتخب مصر محمد السيد شيكا في الدقيقة 32.

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر للمحليين، بقيادة وائل رياض، بتشكيل ضم كلا من: "في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، في خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة، ميشو عمارة، لؤي وائل، شريف رضا، في خط الوسط: مصطفى جمال، يوسف الجوهري، سيد نيمار، محمد عنتر، وفي خط الهجوم: محمود دياسطي ومحمد السيد شيكا".

وتعادل منتخب المحليين مع نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين، حيث تقدم منتخب مصر فى الدقيقة 66 عن طريق محمد عنتر، وتعادل منتخب جنوب أفريقيا عن طريق كريج ويب فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

يواجه منتخب جنوب أفريقيا المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.