شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: تتويج سيدات يد الأهلى بكأس السوبر دافع للفوز بكل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

عبر محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري، بعد فوزه مساء اليوم ‏على فريق سموحة‎.‎

وقال عادل، في تصريحات صحفية، إن الأهلي دائمًا لا يشبع من الفوز بالبطولات، وهو ما يزيد من حجم المسئولية على أي مدير فني، وأن التتويج باللقب ‏المحلي أفضل حافز لبقية البطولات المحلية التي ينافس عليها الفريق‎.

وأكمل أن الجهاز الفني لديه مهام عديدة تتمثل في إعداد الفريق وتجهيزه فنيًّا وبدنيًّا ونفسيًّا، بما يضمن الظهور بشكل مميز، لتحقيق ‏الانتصارات‎.‎

وأشاد المدير الفني بدعم مجلس الإدارة، وبتوفير كل ما يلزم من احتياجات الفريق واللاعبات، ‏بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي يقوم بها خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، الذي لا يتأخر عن دعم الفريق ويلبي جميع ‏احتياجاته‎.‎

وتوج الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري عقب الفوز على سموحة بنتيجة 31-22، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.‏‎ ‎

‏‎ظهر الفريق بشكل مميز في اللقاء، محققًا الفوز بفضل الدفاع المنظم والهجوم السريع للاعبات والتركيز الشديد من أجل التتويج ‏باللقب.‎ ‎

‎شهد الشوط الأول أداءً قويًّا من جانب لاعبات الأهلي، ونجح الفريق في تحويل تأخره بالنتيجة إلى التفوق بنتيجة 16-10‏‎.‎

مع انطلاقة الشوط الثاني تفوقت لاعبات الأهلي بفضل تألق نصرة عيد وشهد الشواربي ومنة الله سيد، واستمر الأداء المميز من جانب ‏اللاعبات، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 31- 22 ويتوج الأهلي بكأس السوبر.‏