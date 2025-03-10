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محمد عادل: تتويج سيدات يد الأهلى بكأس السوبر دافع للفوز بكل البطولات

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محمد عادل: تتويج سيدات يد الأهلى بكأس السوبر دافع للفوز بكل البطولات

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 09 مارس 2025 11:15 م

عبر محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري، بعد فوزه مساء اليوم ‏على فريق سموحة‎.‎

وقال عادل، في تصريحات صحفية، إن الأهلي دائمًا لا يشبع من الفوز بالبطولات، وهو ما يزيد من حجم المسئولية على أي مدير فني، وأن التتويج باللقب ‏المحلي أفضل حافز لبقية البطولات المحلية التي ينافس عليها الفريق‎. 

وأكمل أن الجهاز الفني لديه مهام عديدة تتمثل في إعداد الفريق وتجهيزه فنيًّا وبدنيًّا ونفسيًّا، بما يضمن الظهور بشكل مميز، لتحقيق ‏الانتصارات‎.‎

وأشاد المدير الفني بدعم مجلس الإدارة، وبتوفير كل ما يلزم من احتياجات الفريق واللاعبات، ‏بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي يقوم بها خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، الذي لا يتأخر عن دعم الفريق ويلبي جميع ‏احتياجاته‎.‎

وتوج الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري عقب الفوز على سموحة بنتيجة 31-22، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.‏‎ ‎

‏‎ظهر الفريق بشكل مميز في اللقاء، محققًا الفوز بفضل الدفاع المنظم والهجوم السريع للاعبات والتركيز الشديد من أجل التتويج ‏باللقب.‎ ‎

‎شهد الشوط الأول أداءً قويًّا من جانب لاعبات الأهلي، ونجح الفريق في تحويل تأخره بالنتيجة إلى التفوق بنتيجة 16-10‏‎.‎

مع انطلاقة الشوط الثاني تفوقت لاعبات الأهلي بفضل تألق نصرة عيد وشهد الشواربي ومنة الله سيد، واستمر الأداء المميز من جانب ‏اللاعبات، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 31- 22 ويتوج الأهلي بكأس السوبر.‏

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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