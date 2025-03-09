شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: مصر تمتلك بنية رياضية متطورة ومركزا لاستضافة البطولات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن خالص شكره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه اللامحدود للرياضيين وكافة الاتحادات الرياضية.

وقال إدريس، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يشهد له الجميع بالكفاءة والنشاط، وهو دائم التواجد في كافة المحافل الرياضية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر نظرًا لما تملكه من بنية رياضية متطورة، أصبحت مركزًا رئيسيًا لاستضافة البطولات القارية والدولية، ولم يأت ذلك من فراغ، بل بدعم كبير من القيادة السياسية لضمان ريادة مصر الدائمة في جميع المجالات، وخاصة الرياضة.

من جانبه، تمنى إدريس التوفيق للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الانتخابات المقبلة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مؤكدًا أنه سيكون خير ممثل للقارة الإفريقية في المكتب التنفيذي «فيفا».

واختتم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تصريحاته متمنيًا التوفيق لرؤساء الاتحادات الرياضية في رفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل.