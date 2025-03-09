شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الكاراتيه ببطولة البريميرليج الدولية فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة البريميرليج الدولية والتى تقام فى الصين فى الفترة من 10 حتى 18 مارس الجارى.

وتضم قائمة منتخب الكاراتيه فى البطولة 13 لاعبا ولاعبة، ويرافقهم عبد الفتاح النجار مديرا فنيا، وهانة قشطة مدرب للكوميتيه، سامح محمد حكم دولى، بالإضافة إلى عبد الرحمن فتحى أخصائي علاج طبيعي.

القائمة تضم كلا من: آدم أحمد، على الصاوى، عبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، عمر أشرف، طه طارق، ريماس أحمد، جنة محمود، أحلام حمدى، فريال اشرف، هدير أحمد.

نجح المنتخب المصري للكاراتيه فى تحقيق خمس ميداليات متنوعة خلال مشاركته في بطولة البريميرليج التى أقيمت فى فرنسا يناير الماضى.