شكرا لقرائتكم خبر عن حظر إعلامى على لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 10:01 م

فرض الجهاز الفنى بنادى الزمالك حظراً إعلامياً على لاعبى الفريق وذلك قبل المباراة المرتقبة امام الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري

وطالب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو من لاعبى الفريق التركيز فى المباراة المقبلة والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى، و عدم الادلاء بأى تصريحات لوسائل الاعلام

ويخوض الزمالك مبارياته فى المرحلة النهائية من الدورى كالتالى..

الثلاثاء 11 مارس الزمالك مع الأهلى التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة في الجولة الأولى

الاحد 13 إبريل الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساء بإستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الثانية

الخميس 1 مايو الزمالك والمصرى في السابعة مساء بإستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة

الاثنين 5 مايو الزمالك والبنك الاهلى في السابعة مساء بإستاد القاهرة الدولى بالجولة الرابعة

الجمعة 9 مايو الزمالك وسيراميكا في الرابعة مساء بإستاد المقاولون العرب بالجولة الخامسة

الثلاثاء 13 مايو الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء بإستاد القاهرة الدولى بالجولة السادسة

السبت 24 مايو الزمالك وبتروجت باستاد الكلية الحربية بالجولة الثامنة على ان يحدد الموعد لاحقا

الأحد 1 يونيو الزمالك وفاركو بإستاد القاهرة الدولى بالجولة التاسعة على ان يحدد الموعد لاحقا.