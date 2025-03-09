شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد الثلاثى عماد حمدى وعمار وسكر أمام طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 09:46 م

يفقد تامر مصطفى المدير الفنى الجديد لفريق الإسماعيلى، الثلاثى عماد حمدى ومحمد عمار وحاتم سكر أمام طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

ويغيب الثلاثى عماد حمدى ومحمد عمار وحاتم سكر عن الفريق أمام طلائع الجيش، بعد حصولهم على الإنذار الثالث أمام زد فى المباراة التى انتهت بالتعادل 2 /2، لذلك تم إيقافهم عن مباراة طلائع الجيش.

وستكون مهمة تامر مصطفى الأولى هى إيجاد البدلاء لهذه الغيابات، خاصة أن الثلاثى يلعبون مع الدراويش بشكل أساسى، ويستعيد الفريق خدمات محمد نصر مدافع الفريق الذى غاب عن زد للإيقاف.

ويعكف تامر مصطفى على استكشاف فريق طلائع الجيش بمشاهدة مبارياته فى المرحلة الأولى من دورى نايل، بعد توليه المسئولية الفنية للدراويش خلفاً لعماد سليمان، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة عبد الحميد بسيونى بحثاً عن أول فوز مع الدراويش.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من الدور الثانى للمسابقة.

ويدخل الإسماعيلى الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة.