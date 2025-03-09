شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبى يصل القاهرة وأبو ريدة يستقبله فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل القاهرة اليوم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكان في استقباله بمطار القاهرة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصول موتسيبي جاء قبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي صباح الأربعاء المقبل، من أجل انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

أبو ريدة في استقبال موتسيبي

ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 12 مارس الجاري بالعاصمة المصرية، القاهرة، حيث سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد.

وبعد قرار المحكمة الرياضية، انضم إيتو مجددًا إلى قائمة المرشحين للمكتب التنفيذي، وتضم كلًا من:

سمير صبيحة (موريشيوس)

محمد سيدات (موزمبيق)

ألفريد راندريمانامبيسو (مدغشقر)

ألفيس شيتي (سيشل)

وليد صادي (الجزائر)

ييستين كازادي (رئيسة نادي فيتا كلوب الكونغولي)

وقد فاز كل من وليد صادي وييستين كازادي بمقعديهما بالتزكية.

انتخابات عضوية "فيفا"

كما تُجرى الانتخابات لاختيار خمسة ممثلين عن الاتحاد الأفريقي في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث يتنافس على هذه المقاعد عدة شخصيات بارزة، من بينها:

هاني أبوريدة (مصر)

فوزي لقجع (المغرب)

أحمد ولد يحيى (موريتانيا)

أماجو ملفين بينيك (نيجيريا)

إدريس ديالو (كوت ديفوار)

وغيرهم من المرشحين.

كان الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي قد فاز سابقًا برئاسة "كاف" بالتزكية.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد فرض عقوبات مالية على إيتو بدعوى انتهاكه مبادئ الأخلاق والنزاهة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الأفريقية.