اخبار الرياضه

بطولة أوروبا لألعاب القوى: إينغبريغتسن يفوز بسباق 3 آلاف م داخل قاعة محققا ثنائيته الثالثة

0 نشر
0 تبليغ

بطولة أوروبا لألعاب القوى: إينغبريغتسن يفوز بسباق 3 آلاف م داخل قاعة محققا ثنائيته الثالثة

الرياص - اسماء السيد - آبلدورن (هولندا) : حافظ النروجي جايكوب إينغبريغتسن على لقبه في بطولة أوروبا لألعاب القوى لسباق 3000 م داخل قاعة، محققا الثنائية الذهبية في ثلاث نسخ متتالية من البطولة القارية. 

وبلغ توقيت النروجي الذي سبق أن فاز بسباق 1500 م الجمعة، 7 دقائق و48.37 ثانية محققا لقبه السابع عشر على المستوى القاري في جميع الفئات والبطولات.

عادل إينغبريغتسن الذي لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، الرقم القياسي لعدد الميداليات الذهبية في بطولة أوروبا داخل قاعة التي فاز بها رياضي ذكر، حيث بلغ رصيده سبع ذهبيات.

وانفرد سابقا السوفياتي الأوكراني فاليري بورزوف بالرقم القياسي، بعد فوزه بفئتي الـ 50 و60 م خلال السبعينيات عندما كانت البطولة تقام سنويا.

وحصل البريطاني جورج ميلز على الميدالية الفضية بزمن 7 دقائق و49.41 ثانية، بينما أكمل الفرنسي من أصل مغربي عزالدين هابز منصة التتويج، محققا ميداليته الثانية في هذه البطولة بعد فضية سباق 1500 م .

من جهة أخرى، فاز الهولندي صامويل تشابل بسباق 800 م على أرضه وبين جمهوره محققا زمنا قدره دقيقة و44.88 ثانية، متفوقا على البلجيكي إليوت كريستان والأيرلندي مارك إنغليش.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا