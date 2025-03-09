شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد معلول وعطية الله وطاهر من قائمة الأهلي لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على استبعاد الثلاثي علي معلول وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله لاعبي الفريق من قائمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري.

وجاء استبعاد علي معلول وطاهر بسبب عدم الجاهزية الطبية، حيث لم ينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية حتى الآن بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية ويؤديان المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي.

فيما قرر كولر استبعاد يحيى عطية الله بسبب عدم الجاهزية الفنية، ورغم انتظامه في التدريبات الجماعية مرتديًا قناع ولكن الجهاز الفني يرى أن اللاعب لم يخض عدد كافي من التدريبات الجماعية، كشرط للدخول في قائمة المباريات.

على جانب آخر، حصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع فى مباراة الهلال السوداني ، المُقرر لها 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطلب الأهلي الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الهلال السوداني، قبل أن تأتي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع للمباراة المرتقبة، لكن إدارة الأهلي ترغب فى زيادة العدد إلى 50 ألف مُشجع، وهناك مفاوضات ومحاولات جارية حالياً مع الجهات المعنية لزيادة الحضور الجماهيري من 30 إلى 50 ألف مُشجع.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال السودانى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جدد رفضه بخصوص طلب الفريق باعتماد ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ملعباً افتراضياً لمباراة العودة أمام الأهلي فى دور الثمانية لمنافسات دوري أبطال أفريقيا، ليتأكد إقامة اللقاء المقرر له أحد يومي 8 أو 9 أبريل المقبل فى ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلعب الفائز منهما مع الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.