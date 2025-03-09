اخبار الرياضه

شاهد غرفة ملابس منتخب المحليين قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • شاهد غرفة ملابس منتخب المحليين قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. صور 1/7
  • شاهد غرفة ملابس منتخب المحليين قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. صور 2/7
  • شاهد غرفة ملابس منتخب المحليين قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. صور 3/7
  • شاهد غرفة ملابس منتخب المحليين قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. صور 4/7
  • شاهد غرفة ملابس منتخب المحليين قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. صور 5/7
  • شاهد غرفة ملابس منتخب المحليين قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. صور 6/7
  • شاهد غرفة ملابس منتخب المحليين قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. صور 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس منتخب المحليين قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل منتخب مصر للمحليين بقيادة وائل رياض إلى استاد هيئة قناة السويس استعدادًا لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في التاسعة مساء اليوم الأحد، فى "إياب" المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين "الشان".

وتعادل منتخب المحليين مع نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين، حيث تقدم منتخب مصر فى الدقيقة 66 عن طريق محمد عنتر، وتعادل منتخب جنوب أفريقيا عن طريق كريج ويب فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

ويحتاج منتخب المحليين للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لانتزاع بطاقة العبور إلى الدور الثاني بالتصفيات الأفريقية.

وحرص وائل رياض على عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين لتحفيزهم وشحنهم معنويا قبل المباراة لتحقيق الهدف والعبور للدور الثاني من التصفيات.

ومن المتوقع أن يدفع وائل رياض  في مباراة اليوم بنفس تشكيل مواجهة الذهاب كالتالى:

في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود، في خط الدفاع: عبدالرحمن صميدة، ميشو عمارة، لؤي وائل، شريف رضا، في خط الوسط: مصطفى جمال، يوسف الجوهري، سيد ، محمد عنتر، وفي خط الهجوم: محمود دياسطي ومحمد السيد شيكا

يذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

وحال تخطي منتخب مصر هذه التصفيات يخوض غمار النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون علماً بأنه لم يسبق له الظهور في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009، وتقام النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للمحليين، في تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.

479903491_676130401435923_1393784563990379518_n

 

480466455_676131651435798_717603768792382900_n

 

481292244_676131664769130_6366874832439475473_n

 

482051703_676126614769635_8105300174728307652_n

 

483064228_676130461435917_700297166780895402_n

 

483100271_676131558102474_6667595215302786862_n

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا