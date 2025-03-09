شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس منتخب المحليين قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل منتخب مصر للمحليين بقيادة وائل رياض إلى استاد هيئة قناة السويس استعدادًا لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في التاسعة مساء اليوم الأحد، فى "إياب" المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين "الشان".

وتعادل منتخب المحليين مع نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين، حيث تقدم منتخب مصر فى الدقيقة 66 عن طريق محمد عنتر، وتعادل منتخب جنوب أفريقيا عن طريق كريج ويب فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

ويحتاج منتخب المحليين للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لانتزاع بطاقة العبور إلى الدور الثاني بالتصفيات الأفريقية.

وحرص وائل رياض على عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين لتحفيزهم وشحنهم معنويا قبل المباراة لتحقيق الهدف والعبور للدور الثاني من التصفيات.

ومن المتوقع أن يدفع وائل رياض في مباراة اليوم بنفس تشكيل مواجهة الذهاب كالتالى:

في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود، في خط الدفاع: عبدالرحمن صميدة، ميشو عمارة، لؤي وائل، شريف رضا، في خط الوسط: مصطفى جمال، يوسف الجوهري، سيد نيمار، محمد عنتر، وفي خط الهجوم: محمود دياسطي ومحمد السيد شيكا

يذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

وحال تخطي منتخب مصر هذه التصفيات يخوض غمار النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون علماً بأنه لم يسبق له الظهور في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009، وتقام النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للمحليين، في تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.