شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. سمر حمزة تضرب اللى يعاكسها وقصة حياتها فى مسلسل والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هى سمر حمزة بطلة العالم فى المصارعة وأول مصرية تتصدر التصنيف العالمى.

سمر حمزة مواليد 1996 بدات مع رياضة الكاراتيه ثم اتجهت للمصارعة وهى فى سن الـ13 عاما، وتم اختيارها للتدريب مع لاعبات المصارعة قبل ان تمارس اللعبة بمجرد أن تم عمل قياسات لها.

فى البداية تعرضت للتنمر والانتقاد بسبب الرياضة التى تمارسها بأنها لعبة للأولاد مثل: "هو أيه العضلات دى، أنتى هتضربى حد، هتتعاركى، أنتى هتتخانقى"، ورغم ذلك لم تستخدم قوتها فى الشارع.

فى أحد المواقف تعرضت للمعاكسة فقامت بضرب من عاكسها فى الإشارة.

لا تخجل سمر حمزة فى الكشف عن فرحتها حيث قامت بحمل مدربها على الاكتاف عندنا فازت ببرونزية بطولة العالم، وعندما فازت بذهبية الألعاب الأفريقية رقصت داخل بساط البطولة على مهرجان أبطال الجمهورية بعدما حققت الفوز التاسع على نفس اللاعبة النيجيرية.



وفى أولمبياد طوكيو زغردت فرحا ببرونزية بطل منتخب المصارعة.

نظرا لما حققته من إنجازات تم تجسيد قصة حياتها فى حلقات مسلسل " تقلها دهب" وقامت الفنانة هلا السعيد بتجسيد شخصيتها.

فى عام 2023، احتفلت بخطوبتها وبعد عدة أشهر احتفلت بزفافها من خارج الوسط الرياضي، وبعد الزواج شاركت فى إحدى البطولات وحققت ميدالية تضاف إلى رصيدها.