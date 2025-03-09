شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إقامة نهائي كأس مصر فى النصف الثاني من مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو اتحاد الكرة ، برئاسة هاني أبو ريدة، النصف الثاني من شهر مايو المقبل موعداً لنهائي كأس مصر في نسخته الحالية.

وقال مصدر فى اتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إن مباريات نصف النهائي ستقام في نهاية الشهر الجاري، وسيكون النصف الثاني من شهر مايو موعداً مبدئياً لإقامة النهائي.

واختتمت منافسات ثمن نهائي النسخة رقم 93 لكأس مصر، وتحددت أطراف مواجهات ربع النهائي، بتأهل الزمالك والبنك الأهلي على حساب مودرن سبورت والمصري مساء الجمعة، ثم بيراميدز وغزل المحلة على حساب المقاولون العرب وفاركو أمس السبت.

ونستعرض أطراف ومواعيد وملاعب مواجهات ربع النهائي وطريق الأندية الثمانية الصاعدة إلى نصف النهائي والنهائي على النحو التالي:

- الجمعة 14 مارس: سيراميكا × الجونة (9.30 – ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية)

- السبت 15 مارس: الزمالك × سموحة (9.30 – ملعب القاهرة الدولي)

- السبت 15 مارس: بيراميدز × إنبي (9.30 – ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة)

- السبت 15 مارس: غزل المحلة × البنك الأهلي (9.30 – ملعب غزل المحلة بالغربية)

وفي نصف النهائي الأول يواجه المتأهل من لقاء بيراميدز وإنبي الصاعد من مواجهة غزل المحلة والبنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء يوم 28 مارس على ملعب 30 يونيو أو بترو سبورت وفي نفس التوقيت يواجه الفائز من سيراميكا والجونة الصاعد من لقاء الزمالك وسموحة على ملعب القاهرة الدولي أو ملعب ببرج العرب.