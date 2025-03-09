شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الأهلي والزمالك فى الطائرة مستمر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 07:30 م

يبدو أن صراع القطبين الأهلى والزمالك على صعيد الكرة الطائرة لا يزال مستمراً هذا الموسم، سواء على صعيد الرجال أو السيدات عربيا ومحليا.

الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بالبطولة العربية فى قطر

شهدت مباراة القمة التى جمعت الفريقين فى نهائي البطولة العربية، التى اختتمت مؤخرا في قطر، فوز الزمالك بنتيجة 3-0 والتتويج باللقب.

فيما استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

تأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.

وأقيمت مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 بحضور جماهيري وفقا لقرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مواجهات بلاى اوف دور نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على كمدار يومى 16 ، 18 مارس الجارى ، بينما تم تحديد يوم 19 من نفس الشهر لإقامة مباراة فاصلة إن وجدت.

يتنافس فى قبل النهائى على مدار اليومين الإتحاد السكندرى مع بتروجت و الزمالك مع الأهلى.

بلاى أوف نهائى دورى سيدات الطائرة بين الأهلى والزمالك

كما أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة عن استضافة صالة زويل بالسادس من أكتوبر لمواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي و الزمالك يومي 14،15 مارس الجاري.

كما تم تحديد 17 مارس الحالي لإقامة مباراة فاصلة أن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة علي المركزين الثالث والرابع.