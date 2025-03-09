شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يدور فى عقل كولر قبل مواجهة الأهلي والزمالك؟.. التشكيل ومراكز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني من الأهلي، على العديد من المراكز فى تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري، لكن هناك عدة مراكز لا يزال كولر لم يحسم اللاعب الذي سيشارك فيها أمام الزمالك.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ولايزال هناك مراكز لم تحسم فى تشكيل الأهلى، بعدما استقر على تواجد محمد الشناوى في حراسة المرمى، على رأسها قلب الدفاع الثاني بجوار أشرف داري، إلا أن مصطفى العش صاحب الحظ الأوفر للمشاركة على حساب رامى ربيعة، وكذلك وسط الملعب والهجوم بعد تراجع مستوى حسين الشحات، إلا أن الحظوظ الأوفر تذهب إلى إمام عاشور وأشرف بن شرقى ونيتس جراديشار ووسام أبو على.

وفي وسط الملعب أيضاً، هناك العديد من اللاعبين المرشحين للمشاركة، وإن كان مروان عطية هو اللاعب الوحيد الذي ضمن مكانه بنسبة كبيرة فى التشكيل.

أكرم توفيق أيضاً سيكون له حظوظ فى المشاركة إذا ما قرر كولر تأمين منطقة المناورات لمواجهة هجمات الزمالك المنتظرة.

كما تدور فكرة في رأس كولر وهي الاعتماد على الثنائي الهجومي جراديشار ووسام أبو علي معا من البداية أمام الزمالك، لكن المدرب السويسري لم يحسم قراره حتى الآن.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.