شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال سلاح الشيش يحقق المركز السادس بكأس العالم فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال في تحقيق المركز السادس ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة ما بين 6 وحتى 9 مارس الجاري.

وخاض منتخب مصر لسلاح الشيش مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس أمام منتخب هونج كونج وانتهت لصالح الأخير بنتيجة 45-39 ليحرز بذلك منتخب مصر المركز السادس.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز في دور الـ16 على نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة 45-41 قبل أن يخسر من المنتخب الأمريكي في مباراة ربع النهائي بنتيجة 45-31.

واستطاع منتخب الرجال الفوز على نظيره المنتخب الياباني في المباراة الأولى في تحديد المراكز من الخامس للثامن بنتيجة 45-42 قبل أن يخسر من منتخب هونج كونج بالمباراة الأخيرة.

ومثل فريق الرجال اليوم في المباريات كل من محمد حمزة، عبدالرحمن طلبة، سهيل نوار ويحيى ماضي.

وعلى صعيد السيدات، أنهى منتخب مصر البطولة بالمركز السادس عشر وذلك عقب تحقيق الفوز على المنتخب الكولومبي في دور الـ32 بنتيجة 45-26 قبل أن يخسر من المنتخب الفرنسي في ثمن النهائي ثم الخسارة في مباريات تحديد المراكز من الثالث عشر وحتى السادس عشر، أمام ألمانيا وهونج كونج.

ويضم منتخب السيدات في البطولة كل من جنى أبوغنيم، جنى إيهاب، لوجين خالد، ولارا محمد.

وكانت منافسات الفردي بالبطولة قد اختُتمت أمس، حيث شهدت البطولة تتويج الإيطالي جيولام بيانكي بذهبية منافسات الرجال، بينما حصدت الكندية إليناور هارفي ذهبية السيدات.

كما شهدت المنافسات تألق المصري عبد الرحمن طلبة، الذي أنهى مشواره في البطولة بالمركز الـ11 بعد أداء مميز، حيث تمكن من الفوز على بطل المجر والسنغافوري جوان كانج قبل أن يتوقف مشواره في ثمن النهائي أمام الإيطالي توماسو ماريني، المصنف الثالث عالميًا.