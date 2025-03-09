شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج وتفادى الهبوط بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الثلاثاء المقبل منافسات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، حيث تُقام المباريات بنظام المجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والتأهل للبطولات القارية، ومجموعة تفادي الهبوط التي تسعى فيها الفرق للبقاء في الدوري الممتاز.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية ، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنطلق مباريات مجموعة المنافسة على اللقب في الدورى 11 مارس الجاري على مدار أيام، والتى تضم 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول

يتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول برصيد 42 نقطة، متفوقاً على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وحل نادى الزمالك ثالثاً برصيد 32 نقطة، فيما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

مباريات مرحلة التتويج بالدوري

الثلاثاء الموافق 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي – 9:30 مساءً – إستاد القاهرة.

حرس الحدود ضد بتروجيت – 9:30 مساءً – إستاد حرس الحدود.

الأربعاء الموافق 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً – إستاد حرس الحدود.

بيراميدز ضد المصري – 9:30 مساءً – إستاد السويس الجديد.

مواعيد مباريات مرحلة الهروب من الهبوط



الجولة الأولى

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبوت مع سموحة 9:30 مساء

الجونة مع الاتحاد السكندرى 9:30 مساء

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة مع زد 9:30 مساء

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش مع الإسماعيلى 9:30 مساء