شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يراقب 6 لاعبين فى قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى مباراة القمة 130 بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، باهتمام الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن، لأنها ستحدد بشكل كبير مصير عدد من الأسماء التي سيتم اختيارها فى معسكر الفراعنة خلال شهر مارس الجارى.

ويدخل منتخب مصر معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون، المحدد لهما 21 و25 مارس، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويضع الجهاز الفني للمنتخب أكثر من 15 لاعبا من الأهلى والزمالك ضمن المرشحين للانضمام لمعسكر الفراعنة، حيث هناك لاعبون ضمن الهيكل الأساسى على رأسهم محمد الشناوى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة ومروان عطية وزيزو ومحمد عواد ومحمد شحاتة، وهناك لاعبون ستكون مباراة القمة حاسمة فى انضمامهم، على رأسهم إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد هانى من الأهلى، والونش وأحمد فتوح وناصر منسى.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.