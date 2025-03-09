شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين مصريين فى مهمة صعبة للمنافسة على بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

نجح 5 مدربين مصريين فى مجاراة المنافسة القوية مع المدارس الأجنبية ببطولة الدوري، ليثبتوا حضورهم ضمن المجموعة الأولى من منافسات بطولة الدوري، والتي تشهد وجود 9 أندية تتنافس على لقب بطولة الدوري، وهى: بيراميدز، الاهلى، الزمالك، المصرى، البنك الأهلى، سيراميكا، فاركو، بتروجت، وحرس الحدود، على الترتيب.

طارق مصطفى



رغم البداية الصعبة والمتعثرة للبنك الأهلي في بطولة الدوري، بسبب الاصطدام بأقوى المنافسين فى البطولة، إلا أن طارق مصطفى نجح فى إعادة الفريق إلى المسار الصحيح ليحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز 8 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

على ماهر



بدأ علي ماهر الموسم الجاري مدرباً لفريق المصري، ورغم النتائج المميزة التي قدمها مع الفريق البورسعيدي تقرر رحيله عن النادي ليتم تعيينه بعدها مدرباً لفريق سيراميكا، والذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 5 مواجهات أخرى.

أحمد خطاب



حقق أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، معادلة صعبة في الدور الأول من الدوري، بعدما نجح فى قيادة الفريق البرتقالي للتواجد مع التسعة الكبار بالمسابقة، ويحتل فاركو المركز السابع في بطولة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى 5 لقاءات.

سيد عيد



في موسمه الأول بعد العودة إلى دوري الأضواء والشهرة، فرض فريق بتروجت بقيادة سيد عيد تواجده بين كبار الدوري بعروض قوية، ويحتل بتروجت المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، حصدها بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وخسر مثلها، وتعادل في 7 لقاءات أخرى.

محمد يوسف



بداية متعثرة صاحبت محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود في بداية الموسم الجاري، حيث احتل الفريق المركز الأخير بجدول الدوري لعدة أسابيع دون حصد أي انتصارات، قبل أن يتحول الأداء، ويحتل حرس الحدود المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 أخرى.