شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين رامي ربيعة والعش لمجاورة داري فى دفاع الأهلي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 06:15 م

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى رامى ربيعة ومصطفى العش مدافعى الفريق لاختيار أحدهما لمجاورة المغربى أشرف داري فى قيادة دفاع المارد الأحمر فى المباراة المقبلة أمام الزمالك.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

واستقر كولر على تواجد أشرف داري فى التشكيل الأساسى بمباراة القمة، فيما لا يزال كولر فى مرحلة المفاضلة بين ربيعة ومصطفى العش لاختيار المدافع الثانى بالقمة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك فى المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.