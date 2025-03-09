شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. ربيع ياسين يكشف مشقة الصيام بمعسكر المنتخب استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام فى شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة فى أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يحكى ذكريات معسكر المنتخب الوطنى عندما صعدت مصر إلى كأس العالم 1990 فى إيطاليا تحت قيادة محمود الجوهري.

يقول ربيع ياسين، إن معسكر إعداد المنتخب كان في شهر رمضان المبارك، وتضمن السفر للعديد من الدول منها ألمانيا الشرقية والغربية، ومعسكرات شاقة استعداداً للمونديال، فكان الوقت بالكامل ينقضي بين التدريبات وتجمع اللاعبين مع بعضهم من أجل الإفطار والسحور، الأمر كان شاقاً للغاية ولكن اللاعبين تحملوا كل شىء.

ويضيف ربيع ياسين أن شهر رمضان كان دائمًا ما يخلق جوًا أسريًا بين اللاعبين خلال فترة وجودنا بالنادي الأهلي، وكانوا يتشاركون الإفطار والسحور معًا ، بالإضافة إلى الصلاة وقراءة القرآن.