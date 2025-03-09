الامارات | الدوري الإنجليزي.. تشلسي يقبل هدية مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل تشلسي خسارة مانشستر سيتي حامل اللقب أمام نوتنغهام فوريست السبت، وصعد إلى المركز الرابع بعد فوزه على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف الأحد، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين تشلسي بفوزه إلى مدافعه الإسباني مارك كوكوريا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.

ورفع الـ"بلوز" رصيدهم إلى 49 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن سيتي المتراجع إلى المركز الخامس، ونقطتين أيضا عن نوتنغهام الثالث.

في المقابل، تعمقت جراح ليستر الذي يبدو أنه يتجه إلى الهبوط مجددا، بعد توقف رصيده عند 17 نقطة بخسارته الرابعة تواليا في الدوري والـ19 منذ انطلاق البطولة، قابعا في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفعل تشلسي المهم قبل مواجهته المرتقبة على أرضه أمام كوبنهاغن الدنماركي في إياب ثمن نهائي مسابقة كونفرنس ليغ، بعدما كان فاز عليه 2-1 ذهابا.

وسيكون أمام فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا مجموعة من المباريات الصعبة، إذ يلاقي أرسنال الثاني ثم توتنهام في الدوري بعد المباراة القارية.

وكان تشلسي الأفضل في معظم فترات المباراة، واقترب من تسجيل الهدف الافتتاحي في الشوط الأول عبر كول بالمر، لكنه أهدر الفرصة من ركلة جزاء بعدما تصدى الحارس الدنماركي مادس هيرمانسن (22).

وهذه أول ركلة جزاء يُهدرها بالمر في مسيرته ضمن الدوري، بعد 13 ناجحة. لم يسجل أي هدف منذ 14 يناير أمام بورنموث في الدوري.

لكن الظهير الأيسر كوكوريا سجل هدف الفوز بتسديدة قوية زاحفة من خارج منطقة الجزاء إلى يسار الحارس (60).

وفي لندن أيضا، عاد توتنهام من تأخره أمام ضيفه بورنموث بهدفين نظيفين، لتأمين التعادل 2-2، منقذا نفسه من الخسارة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات.

وبعدما تقدم بورنموث بهدفي ماركوس تافرنييه (42) والبرازيلي إيفانيلسون (65)، سجل السنغالي باب سار هدف تقليص الفارق (67) ومنح الكوري الجنوبي هيونغ مين سون فريقه التعادل من ركلة جزاء (84).

ورفع توتنهام الذي يلعب مباراة مهمة جدا الخميس أمام ألكمار الهولندي في ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد خسارته خارج أرضه بهدف نظيف، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

في المقابل، صعد بورنموث إلى المركز الثامن بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة بتعادله الثامن هذا الموسم.