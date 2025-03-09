شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية جراديشار للمشاركة أمام الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق لمباراة الزمالك المقبلة في الدوري، بعدما تأكد عدم معاناة اللاعب من أي آثار أو توابع للإصابة البسيطة اتي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

ولم يستكمل جراديشار مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في ختام المرحلة الأولى من بطولة الدوري، والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، حيث غادر الملعب فى الدقيقة 67 وشارك عمرو السولية بدلاً منه.

وخضع اللاعب لفحص طبي قبل مران أمس، وتأكد الجهاز الطبي من عدم معاناة اللاعب من أية آلام، ليُشارك في مران الأمس الجماعي بشكل طبيعي، ويؤكد جاهزيته لمباراة الزمالك المُرتقبة المقر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المرحلة الثانية لحسم بطولة الدوري.