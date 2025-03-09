شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغرم مصطفى شلبى ويستبعده من مواجهة الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على معاقبة مصطفى شلبي لاعب الفريق، بعد اعتراضه على التبديل فى مواجهة مودرن سبورت ببطولة كأس مصر الماضية.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك معاقبة مصطفى شلبي بتوقيع غرامة مالية على اللاعب، مع استبعاده من مواجهة الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك فاز على مودرن سبورت بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، واعترض مصطفى شلبي على التبديل فى المباراة.