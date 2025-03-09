شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل مباراة الأهلى وسموحة فى سوبر سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تنقل قناة أون سبورت مواجهة نهائى السوبر المحلى بين فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلى وسموحة فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. يقام اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.

فيما يقام سوبر رجال اليد الجمعة المقبل بين الأهلي مع سبورتنج على نفس الصالة في نفس التوقيت.

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي صدارة ترتيب دوري محترفي كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدوري برصيد 33 نقطة.

فيما حل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة ثم سموحة رابعا برصيد 18 نقطة ، يليه البنك الأهلي خامسا برصيد 13 نقطة .

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجاري بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و طلائع الجيش مع الأهلي و سبورتنج مع البنك الأهلي و الزهور مع هليوبوليس .

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام.