شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدارس أجنبية تتنافس على أفضل 4 مراكز فى جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

دخلت مسابقة الدوري المصري الموسم الجاري 2024-2025 مراحل الحسم، سواء في قمة أو قاع جدول الترتيب، خاصة بعد تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث تتنافس أول 9 أندية في جدول الترتيب على حصد اللقب وترتيب المراكز التي سيتم الاختيار منها للمشاركة في البطولات القارية، وهو ما رفع درجة المنافسة.

وتضم فرق المربع الذهبي، بيراميدز، الأهلي، الزمالك والمصري، بجدول ترتيب المسابقة، 4 مدارس أجنبية مختلفة، دون أي ظهور للمدرب الوطني، في انتظار خوض منافسات الدور الثاني من الدوري.

كرونسلاف يورتشيتش

يبحث الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تحقيق إنجاز تاريخي مع الفريق السماوي، بعدما سبق وقاد فريقه للتتويج بأول ألقابه بعد حصد لقب كأس مصر نسخة الموسم الماضي، ويتربع بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي، على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها بعد خوض 17 مباراة في الدور الأول، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو بيراميدز 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 آخرين.

مارسيل كولر

يحتل النادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء الدور الأول من عمر المسابقة، وذلك برصيد 39 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 42 نقطة، وكان الأهلي خاض 17 مباراة، فاز خلالهم في 11 لقاء وتعادل في 6 مواجهات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

ويبحث المدرب السويسري عن حصد الانتصارات في الدور الثاني، رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة ملاحقة بيراميدز على القمة، على أمل تعثر الفريق السماوي، وذلك للدفاع عن اللقب الذي يحمله الأهلي عن الموسم الماضي.

جوزيه بيسيرو

يواجه البرتغالي جوزية بيسيرو، المدير الفني للزمالك، مهمة صعبة مع الفريق الأبيض، غير أنه يتمسك بأمل حصد اللقب المحلي، منتظراً تعثر الأهلي وبيراميدز، ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 آخرين.

أنيس بوجلبان

تجربة جديدة يخوضها التونسي أنيس بوجلبان أحدث الوجوه الوافدة إلى الدوري المصري، بعد توليه مؤخراً مهمة تدريب المصري البورسعيدي، وكان المصري فاز في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول ببطولة الدوري، على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق الببورسعيدي رصيده إلى 30 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.