شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. طارق مصطفى يقدم طريقة عمل الطاجن المغربى والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة " الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

طارق مصطفي نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق البنك الأهلي يقدم طريقة عمل الطاجن المغربي فى الوصفة التالية:

كيلو من اللّحم المقطّع.بصلة شرائح.حبّتان من الطماطم.فصّان من الثوم.خمس ورقات من ورق الغار.ثلاث ملاعق من الزيت .خمس ملاعق من زيت الزيتون.جزر .بسلةحبّتان من البطاطا.كزبرة مفرومة .ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملح حسب الرغبة.

وعاء الطاجن.

تغسل اللحم بالماء البارد حتّى يتمّ التخلّص من الدم الأحمر.

تُغسل الخضروات بعد تقشيرها تقطّع إلى شرائح دائريّة.



توضع قطع اللّحم في الطاجن على نار متوسّطة مع القليل من الملح وورق الغار، ويُصب الماء على اللّحم بحيث يغطّى الطاجن، ويُترك مدّة ربع ساعة.



يُضاف إلى الطاجن شرائح البصل، وشرائح البطاطا، وشرائح الطماطم، وقطع الجزر، والبازيلاء، والزيت النباتيّ، وزيت الزيتون، والزنجبيل، والزعفران، والثوم، والكزبرة المفرومة، والقليل من الماء، ويُترك الطاجن لمدّة ساعتين. يُقدم الطاجن كما هو بالقدر على سفرة الطعام.