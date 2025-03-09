شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الأبيض صاحب لقب دورى أكتوبر بعد إلغاء المسابقة بسبب الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

تعود قصة لقب دوري أكتوبر أو كأس أكتوبر لعام 1974 بعد اتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدوري العام في هذا الموسم، بسبب قيام حرب أكتوبر، بخلاف استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا فى نفس العام.

أقيمت بطولة الدوري وقتها تحت مسمي دوري أكتوبر، وبمشاركة الـ 18 ناديا المشاركين في الدوري الممتاز الملغي، حيث بدأت الفكرة فور إلغاء بطولة الدوري بعد مرور 5 جولات فقط من إقامتها، ليتم الاستقرار في بداية عام 1974 على تنظيم دوري بديل تم تسميته دوري أكتوبر، وأقيمت البطولة بنظام المجموعتان بدلا من المجموعة الأولي.

وضمت كل مجموعة في دوري أكتوبر 9 فرق، وأقيمت مباريات كل مجموعة من دور واحد، وتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للعب دورة رباعية لتحديد البطل، وبعد خوض المباريات تأهلت أندية الزمالك، الاتحاد السكندري والترسانة، وغزل المحلة للجولة النهائية ولكن فريق الفلاحين اعتذر عن خوض المباريات لانشغاله في البطولة الافريقية للأندية أبطال الدوري ليحتل المركز الأخير في مرحلة الحسم.

فاز نادي الزمالك بدوري أكتوبر، بعد حسم الدورة الرباعية لصالحه، فيما جاء الترسانة وصيفا ثم الاتحاد السكندري بالمركز الثالث، وكان أبرز لاعبي القلعة البيضاء في هذا الموسم هو المعلم حسن شحاتة وبذلك يكون الأبيض هو الفريق الوحيد الذي حقق اللقب كرقم قياسي له نظرا لعدم إقامة أي نسخة أخري من هذه البطولة.