شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد النادي الأهلي لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالأحد، 09 مارس 2025 04:47 م
زار وفد من النادي الاهلى ، يترأسه خالد مرتجي أمين الصندوق والمكلف بمهام نائب رئيس النادي، الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمقر الهيئة بماسبيرو، اليوم الأحد؛ لمناقشة سبل التعاون بين النادي والهيئة الوطنية فى اتجاهات عديدة.
ضم وفد الأهلي كلًّا من: محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، ومحمد يوسف المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.
وحضر من الهيئة الوطنية كل من: مجدي لاشين الأمين العام، وحمدي الحلفاوي المستشار القانوني للهيئة، وأشرف حامد رئيس قطاع الهندسة، وطه محمود رئيس القطاع الاقتصادي.
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