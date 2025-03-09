شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد النادي الأهلي لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد من النادي الاهلى ، يترأسه خالد مرتجي أمين الصندوق والمكلف بمهام نائب رئيس النادي، الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمقر الهيئة بماسبيرو، اليوم الأحد؛ لمناقشة سبل التعاون بين النادي والهيئة الوطنية فى اتجاهات عديدة.

ضم وفد الأهلي كلًّا من: محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، ومحمد يوسف المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

وحضر من الهيئة الوطنية كل من: مجدي لاشين الأمين العام، وحمدي الحلفاوي المستشار القانوني للهيئة، وأشرف حامد رئيس قطاع الهندسة، وطه محمود رئيس القطاع الاقتصادي.

جاءت الجلسة مثمرة للغاية، وجرى خلالها مناقشة بعض الملفات الإعلامية التي تخص النادي وقطاعاته المختلفة، وأبدى أحمد المسلماني رغبة شديدة فى استثمار العلاقات الطيبة والتفاهم الواضح مع مجلس إدارة الأهلى، وترجمتها إلى جوانب استثمارية إعلامية تفيد الطرفين. وتم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، للمزيد من الدراسة وتحديد أولويات المرحلة القادمة للتنفيذ.