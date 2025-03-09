موعد مباراة الأهلي والزمالك فى دوري nile والقناة الناقلة

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الأحد، 09 مارس 2025 04:15 م

فرض جهاز الكرة بـ النادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك فى دوري nile

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك فى المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.