شكرا لقرائتكم خبر عن الاهتمام بالجانب البدنى واستشفاء الأساسيين فى أول مران للزمالك استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية متنوعة خلال الجزء الأول من مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو ، على التركيز على الجانب البدني خلال المران، خاصة بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات أمس السبت.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة مودرن سبورت الأخيرة تدريبات خاصة باستخدام بعض الأجهزة الرياضية في أرض الملعب، بجانب أداء التدريبات البدنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.