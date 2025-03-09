شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب الاتحاد الدولي للسلاح: مصر دائما متميزة فى استضافة الأحداث العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد السعودي عبد الله السنيد، مراقب الاتحاد الدولي للسلاح، بتنظيم مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش في صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة ما بين 6 وحتى 9 مارس الجاري.

وقال السنيد، إن مصر تملك باعا كبيرا فى استضافة وتنظيم الأحداث العالمية، مؤكدا أن تنظيم كأس العالم لسلاح الشيش فى مصر رائع ويعد من أفضل النسخ للبطولة.

وأضاف السنيد، أن صالة العاصمة الإدارية رائعة والمسافات بين المنافسات جيدة، وهناك سعادة كبيرة من اللاعبين بعدم تعرضهم للإرهاق، فكل شىء إلى جانب بعضه البعض، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية ستكون خيارًا مستقبليًا مثاليًا لاستضافة البطولات الكبرى، خاصة مع استمرار تطويرها في المستقبل مبديا إعجابه بالمكان بشكل كبير.

وأوضح مراقب الاتحاد الدولي على البطولة، "مصر تمتلك خبرة كبيرة في تنظيم البطولات الدولية بفضل كوادر الاتحاد المصري للسلاح مؤكدا أن تواجد العديد من الأعضاء المصريين في لجان الاتحاد الدولي يمنحهم خبرات كبيرة في فهم لوائح الاتحاد وتنظيم البطولات، مما يعزز مكانة مصر في رياضة السلاح عالميًا.

وأشاد السنيد بالتطور الملحوظ في مستوى لاعبي السلاح المصري، مشيرًا إلى أن تتويج محمد السيد بميدالية أولمبية في النسخة الماضية يعكس تطور جيل الشباب، متوقعًا استمرار الإنجازات المصرية في مختلف الأسلحة خلال المستقبل القريب.

يذكر أن البطولة قد انطلقت الخميس الماضي، وتختتم اليوم الأحد بمنافسات الفرق.

ويشارك في البطولة 46 دولة مختلفة يمثلهم 428 لاعباً ولاعبة حتى الآن بواقع 242 لاعباً في منافسات فردي الرجال و186 لاعبة في منافسات فردي السيدات، كما تشهد البطولة مشاركة 26 منتخباً في منافسات فرق الرجال و 22 منتخباً في فرق السيدات.