شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 مارس 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مكافآت خاصة للاعبي الزمالك للفوز على الأهلي فى مباراة القمة، معسكر مغلق للأهلي لمدة 48 ساعة قبل القمة.. والمستبعدون يتدربون فى الصيام.

الأهلي يحتوى غضب عمر الساعي قبل مواجهة الزمالك.. اعرف التفاصيل

حرص عمر الساعى، لاعب خط وسط النادى الأهلى، على عقد جلسة مع محمد شوقى نائب المدير الرياضى بالفريق؛ للاستفسار عن أسباب خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر فى المباريات الأخيرة.

توجت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

ما زال موقف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي من المشاركة في مباراة الزمالك المرتقبة غامضًا في ظل عدم مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية بشكل كامل حتى الآن.

ينتظم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، فى معسكر إعداد مغلق بداية من اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة رقم 130 بمسابقة الدورى.