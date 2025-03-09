شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. روشتة الرياضيين فى شهر رمضان للحفاظ على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ومن ضمنها كيفية الحفاظ على الصحة وطاقة الجسم خلال شهر رمضان.

1- يجب على اللاعب عدم المشاركة فى التمارين لمدة لا تزيد على ساعة.



2- شرب الماء بكميات كبيرة بعد الإفطار فى حدود من 3 إلى 4 لترات من السوائل.



3 - كمية النشويات المركبة مهمة جدًا بالنسبة لوجبات الرياضى مثل المكرونة والبطاطس المسلوقة والعيش الأسمر، لأنها تعطى طاقة لفترة طويلة.



4 - عدم تأخير وجبة الإفطار مهم جدًا مجرد سماع مدفع الإفطار يجب شرب الماء والعصائر الطازجة والتمر.



5 - حاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الدهون والسكريات المصنعة الكنافة والقطائف التى تحتوى على سكريات ودهون، خاصة فى وجبة السحور، لأنها تكون صعبة الهضم.

6 - عدم استنزاف طاقة اللاعبين أثناء الصيام ومحاولة التركيز على التدريبات التكتيكية بعيدًا عن التدريبات العضلية.