شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يعود للمشاركة فى تدريبات الزمالك بعد التأهيل من إصابة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري، مشاركة أحمد حمدي بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي كان يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي.

وعاد أحمد حمدي للمشاركة فى تدريبات الكرة بشكل تدريجي تحت متابعة خاصة من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي خلال الفترة الماضية.

وسيخضع اللاعب لقياسات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة لتحديد عودته للتدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.