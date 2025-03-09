شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يطلب تقريراً عن مصابي المصري قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

طلب التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري ، تقريراً طبياً مفصلاً عن المصابين وهم، كريم العراقي، كريم بامبو، وخالد الغندور؛ وذلك لحسم موقفهم من اللقاء القادم أمام بيراميدز في الدوري، خاصة أن الفريق يعتمد عليهم بشكل أساسي، حيث تعرض اللاعبون الثلاثة لإصابات عضلية متفاوتة تسببت فى غيابهم عن المباريات الأخيرة في المصري.

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، تدريباته اليوم الأحد، بعد وداع دور الـ 16 بكأس مصر، بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي باستاد برج العرب مساء الجمعة الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف وخروجه من بطولة الكأس.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز المرتقبة، والتي تجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من عمر بطولة الدوري.

المصري فاز فى مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول ببطولة الدوري، على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق الببورسعيدي رصيده إلى 30 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.