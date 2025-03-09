شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى قمة 11 مارس بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي والزمالك ، المُقرر لها التاسعة والنصف مساء بعد غد الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المرحلة الثانية لحسم بطولة الدوري، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز على الزمالك كونها تُمثل بطولة خاصة لجماهير الفريقين، ومن أجل الزحف نحو قمة الدوري.

في السطور التالية نستعرض كيفية استعدادات المارد الأحمر لمباراة الزمالك المُرتقبة.



ج: حصل الفريق على راحة 48 ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش مساء الأربعاء الماضي في ختام منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري، ثم استأنف تدريباته مساء أمس السبت، استعداداً لمواجهة الزمالك المُرتقبة.



ج: نعم.. فقد قرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، دخول معسكر مُغلق لمدة 48 ساعة استعداداً للزمالك، لمزيدٍ من التركيز داخل الفريق والابتعاد عن أي مؤثرات خارجية.



ج: يبدأ فى التاسعة مساء اليوم، فقد تقرر خوض اللاعبين المُستبعدين من القمة مراناً في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش، فيما سيكون مران الأساسيين والبدلاء فى التاسعة مساءً، ثم يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بعد المران بأحد فنادق التجمع الخامس.



ج: فرض جهاز الكرة بالأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة.



ج: يحتل الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء الدور الأول من المسابقة، برصيد 39 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 42 نقطة، وكان الأهلي خاض 17 مباراة، فاز خلالها فى 11 لقاءً وتعادل في 6 مواجهات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.



بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد خوض 17 مباراة، فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.