شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريقا الزمالك وسموحة إلى ربع نهائى كأس مصر للموسم الحالى 2024 - 2025 ، ليتقابلا يوم السبت المقبل 15 مارس الجارى باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك وسموحة فى ربع نهائى كأس مصر

موعد مباراة الزمالك وسموحة فى ربع نهائى كأس مصر فى التاسعة والنصف مساء السبت المقبل.

وجاءت مواعيد الدور ربع النهائى كالتالى:

- الجمعة 14 مارس: سيراميكا × الجونة (9.30 مساءً– ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية).

- السبت 15 مارس: الزمالك × سموحة (9.30 مساءً– ملعب القاهرة الدولي).

- السبت 15 مارس: بيراميدز × إنبي (9.30 مساءً– ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة).

- السبت 15 مارس: غزل المحلة × البنك الأهلي ( 9.30 مساءً– ملعب غزل المحلة بالغربية).

فيما حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، يوم 28 مارس الجارى موعدا لمباراتى قبل نهائى كأس مصر موسم 2024 - 2025.